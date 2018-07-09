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Bursa'da kaçırılan kadını jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Kestel ilçesindeki olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçırılıp bir barakada alıkonulduğu iddia edilen kadını jandarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Babasultan Mahallesi Harmanlar mevkisindeki bir barakada 35 yaşındaki kadının zorla alıkonulduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu barakaya operasyon düzenleyen ve kadını kurtaran jandarma ekipleri, şüpheliler Y.Ç. (42) ve E.A'yı (45) gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Bursa Jandarma

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