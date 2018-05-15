Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Özkan A. idaresindeki 27 AG 435 plakalı kamyonet, Bursa-İzmir karayolunun 58. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rahman Artış'a çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Artış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İlçede aşçılık yaptığı öğrenilen Artış'ın cenazesi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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