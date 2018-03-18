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Bursa'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Orhangazi'deki kazada İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş'ın eşi Miyase Bektaş hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş idaresindeki 16 RAJ 78 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik yolunda Özkan Kaya'nın (36) kullandığı 16 VG 925 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Özkan Kaya, babası Mustafa (63), amcası Mehmet (67), oğlu Yusuf Batın Kaya (11) ile kamyonet sürücüsü Zelkif Bektaş, eşi Miyase (62) ve torunları Alperen (7), Arden Alp Bektaş (3) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Miyase Bektaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 7 yaralı Bursa Kaza Orhangazi trafik kazası

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