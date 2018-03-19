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Bursa'da kamyonetle tır çarpıştı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 23:10 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba-oğul yaşamını yitirdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Tayfun Keklik (25) yönetimindeki 16 UA 956 plakalı kamyonet, Yenişehir-İnegöl karayolunun 7. kilometresinde Feridun Dereli'nin (36) kullandığı 26 SZ 549 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Tayfun Keklik ile babası Rasim Keklik (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

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2 ölü Bursa trafik kazası

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