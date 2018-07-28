Bursa'da 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ay'ın tamamen kızıla büründüğü 'Kanlı Ay Tutulması', Bursa'da birçok noktada takip edildi. Vatandaşlar, kentin yüksek noktalarına çıkarak tutulma anını izleyerek fotoğraflamaya çalıştı. Ay tutulması, Orhangazi ilçesinde de aynı şekilde takip edildi. İlçenin farklı noktalarından izlenen Ay'ın kızıla bürünme anı, vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

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