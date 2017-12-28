Bursa'da, bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirerek, kart bilgilerini kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren A.K'yi operasyonla suçüstü yakaladı.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelinin suç ortağı olduğu iddiasıyla M.E'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin günü birlik kiraladıkları evde ve otomobilde yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanılan 2 bilgisayar, 1 kart yazma makinesi ve adaptörü, 1 kart yazma programı, 16 gizli kamera düzeneklerinden veri aktarılmasını sağlayan kablo, 6 gizli kamera düzeneği devresi, 4 batarya ile düzenek hazırlamada kullanılan slikon tabancası, çift taraflı bant, 2 yapıştırıcı, lehim tabancası ve lehim ele geçirildi.

Adana'da ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin, Ankara, İzmir, İstanbul, Denizli, Kayseri, Elazığ, Antalya ve İçel'de aynı yöntemle 35 kişinin kart bilgilerini kopyalayıp, hesaplarından 90 bin lira çektikleri tespit edildi.