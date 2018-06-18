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Bursa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

Bursa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD buldu

Bursa'nın Keles ilçesinde evin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 4 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nilgün ve Ramazan Abi çifti, Düvenli Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete gitti. Çiftin kızı 3 yaşındaki Meyra, kuzeni Mert Aydoğdu (5) ile evin önünde oynarken kayboldu. Meyra'nın kaybolduğunu fark eden aile, durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, Meyra'ya ait olduğu tahmin edilen terlikleri fark etti. Bölgede çalışmalarını genişleten ekipler, 4 saat sonra Meyra'yı bir ağacın altında uyurken buldu. Ailesine teslim edilen Meyra, kontrol amaçlı Keles Devlet Hastanesine götürüldü.

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