Bursa'da kaybolan çocuğun denizde cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun denizde cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Can Alpaslan (8), Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden Alpaslan ailesi, durumu polise bildirdi.
Çevrede arama yapan ekipler, Alpaslan'ın şort ve tişörtünün belediye iskelesinde bulunmasının ardından çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün drone ile gözetleme yaptığı deniz yüzeyinde, sahil güvenlik ve deniz polisi dalgıçları da arama çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu denizde bulunan çocuğun cansız bedeni, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alpaslan'ın ölüm haberini alan baba Erkan Alpaslan ile yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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