Bursa'da kaybolan çocuk 13 saat sonra bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra kaybolan 6 yaşındaki çocuk, Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Vakıfköy Mahallesi'nde markete gitmek için evinden çıkan 6 yaşındaki Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polise ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.
Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, Şahin'i 13 saat sonra evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şahin, ailesine teslim edildi.
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