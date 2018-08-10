Bursa'da kaybolan genç bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan genç bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün kırsal Sansarak Mahallesi'nden hayvanlarını otlatmak için dağlık Yunalık mevkisine giden 16 yaşındaki Umut Şen geri dönmedi.
Bunun üzerine gece geç saatlerde koyunları bulan ancak Şen'e ulaşamayan ailesi ve yakınları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, "Depar" adlı köpekle arama çalışması başlattı.
Kırsal Elbeyli Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bulunan Umut Şen, ailesine teslim edildi.
Şen'in koyunlardan birini kaybettiği, bunun üzerine korkup eve dönemediği öğrenildi.
Baba Hüseyin Şen, "Giden koyun olsun, dert etme. Sen iyisin, önemli olan bu." diyerek oğlunu teselli etti.
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