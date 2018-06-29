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Bursa'da Kedi Tedavi Merkezi açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

Bursa'da Kedi Tedavi Merkezi açılacak

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden Kedi Tedavi Merkezi'nin 2 ay içinde hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yazılı açıklamasında, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurdukları Kedi Tedavi Merkezi'nin yapımının devam ettiğini kaydetti.

Kedi ve köpeklerin bakımlarının aynı alanda yapıldığına işaret eden Dündar, şöyle devam etti:

"Bu merkezin açılmasıyla, diğer binada sadece köpeklerin bakımı gerçekleştirilecek. 120 metrekare kullanım alanı olan yeni binada ise 4 oda ve bir muayene odası olacak. Bunun yanı sıra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ruhsatlandırılmış röntgen odası, birçok tedavinin sonuçlandırılmasında yardımcı olacak. Türkiye'de ilk defa Bursa'da inşa edilen bu bina, önümüzdeki 2 ay içinde hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık 150 bin liraya mal olan bu binada, kedilere mahsus kullanılan alet ve malzemeler bulunacak."

Dündar, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nin, çocukların ve büyüklerin ziyaret ettiği bir mekan haline geldiğini aktararak, "Bu yılın ilk 6 ayında, 2 bin 500'e yakın hayvanın bakımı gerçekleştirilirken, bunların 700'üne yakını ameliyat oldu. Daha sonra kısırlaştırılarak, vatandaşların zarar görmeyeceği şekilde doğal ortamlarına bırakıldı. Vatandaşlarımız buraya gelerek kedi ya da köpek sahibi olabiliyor. Ayrıca bu yıl 150 hayvan vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kedi tedavi Merkezi

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