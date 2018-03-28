Bursa’da kentsel dönüşüm önündeki engeller çözüme kavuştu

Bursa’da kentsel yenilenme nedeniyle yıkılan ancak yasadaki boşluklar nedeniyle bir türlü yapılamayan alanların dönüşümüne imkan sağlayan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bundan sonra 0.50 emsalle dönüşüm çalışmalarının mümkün olmadığını belirterek, ada bazlı dönüşüm isteklerine yeşil ışık yaktı.

Bursa’da kentsel dönüşüme başlayan ve ruhsat alan 48 yapının tartışmalı durumu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci oturumunda çözüme kavuştu. Kentsel yenileme nedeniyle yıkılan ve yasa boşlukları nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan yapıların ‘müteahhitle anlaştıkları gibi’ dönüşmelerine imkan sağlayan karar, mecliste oy birliğiyle alındı. Bursa’da kimseyi mağdur etmek istemediklerini fakat kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederken şehri gözden çıkaramayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dönüşümde çözümün adım adım geleceğini ifade etti.

Aldıkları kararla Nilüfer ilçesinde kentsel yenilemeye başlayan ruhsatlı inşaatların önündeki sıkıntıları kaldırdıklarını, ilerleyen günlerde ise henüz ruhsat almamış olan yapıların durumuyla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bundan sonra, eskiden olduğu gibi 0.50 emsalle site, bina bazlı dönüşümler yapılamayacak. Ada bazlı konsept dönüşümlerin önünü açacağız. Nitekim, site bazlı dönüşüm için izin isteyen 56 projeyi direkt reddettik. Artık bu yöndeki isteklerin bize gelmemesi gerekiyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci oturumu yapıldı. Ankara Yolu’ndaki meclis binasında yapılan toplantıda, Bursa’da ‘ruhsat alarak’ kentsel dönüşüme başlayan 48 yapının durumu görüşüldü. Meclisteki partilerin oy birliğiyle aldığı kararla, sıkıntı yaşayan yapıların önündeki engeller kaldırıldı.