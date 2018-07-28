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Bursa'da "konuşma bahanesiyle" telefon hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bursa'da "konuşma bahanesiyle" telefon hırsızlığı

Bursa'da yakınıyla konuşacağını söyleyerek sahiplerinden aldığı telefonları çalan kişi yakalandı.

Çeşitli semtlerde 7 kişinin telefonlarını konuşma bahanesiyle alıp kaçan A.Y. (38), İl Emniyet Müdürlüğü güven timlerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

12 suçtan aranan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa telefon hırsızlığı

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