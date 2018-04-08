Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Müjdeler olsun artık vakit tamamdır. Artık ehvenişerlerle, doğruya yakın yanlışlarla, aslının kopyalarıyla uğraşmanıza gerek yok çünkü artık hayrın kendisi geliyor, artık işin aslı geliyor." dedi.

Erbakan Vakfı Bursa Şubesince Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Konuştuğunu yapan Erbakan" adlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama programına katılan Erbakan, konuşmasının başında Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Erbakan, "Erbakan Hocamız neden kutlu bir liderdi? Onun sahip olduğu şeref neden kaynaklanıyordu? Erbakan Hocamızı şerefli kılan, vefatından 7 yıl sonra bile böyle büyük aşk ve coşkuyla anmamıza vesile olan sebep, Erbakan Hocamızın yolunun peygamberlerin yolu olmasıydı. Bu gerçeği her fırsatta kendisi de ifade etti. Kendisi milli görüşü, 'Milli görüş peygamberlerin yoludur, milli görüş Hazreti İbrahim'in görüşüdür.' şeklinde ifade etmiştir." diye konuştu.

Peygamberlerin yolunun sadece namaz kılmak, tespih çekmek, hacca gitmek olmadığını, bunlarla birlikte asıl olarak bütün insanlık için adalet, refah, insan hakları, huzur ve barış, izzet ve onur sağlama sisteminin hakim kılınması anlamına geldiğini belirten Erbakan, şunları kaydetti: