HABER

Bursa’da köy düğünü coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında Köy Düğünü etkinliği gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında Köy Düğünü etkinliği gerçekleştirdi. Düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Köy Düğünü etkinliğine Dürdane ve Gündoğdu Mahalleleri ev sahipliği yaptı. Dürdane Mahallesi meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Gelini evinden çıkartarak ata bindiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düğünün yapılacağı Gündoğdu Mahallesi’ne götürdü.
Düğün konvoyunun Gündoğdu Mahallesi’ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Düğün konvoyunu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşılayan mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Dündar, gençlerle birlikte çiftetelli oynamayı ihmal etmedi.
Nikah sonrası damat köy meydanında sandalyeye oturtularak damat tıraşı yapıldı. Damat tıraşının yapıldığı esnada arkadaşları tarafından yüzünün tamamına tıraş köpüğü sürüldü. Ardından damadın dudaklarına ruj sürülürken, ağzına da emzik verildi. Damat ve arkadaşları bu şekilde harmandalı oynadı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizim köylerimiz Bursa ile bütünleşmiş. Bütünleşirken de bazı gelenekleri unutmaya başladık. Bu düşünce ile kitap yazarak, köydeki gelenekleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Artık bu düğünler olmuyor. Köydeki kardeşlerimiz bile gidip Bursa’da düğün yapıyor. Biz bundan sonra bu düğünleri köy meydanında yapın diyoruz. Eskiden nasıl yapıyorsanız yine öyle yapın. Biz onun için buradayız. Bugün en güzel tarafı herkesin burada olmasıdır. Hep beraber bu güzelliği yaşayacağız. Bu güzelliğimiz kardeşliğimiz bugüne mahsus olmasın, bundan sonraki süreçte de daim olsun” diye konuştu.
Kalabalığın çiftetelli oynaması ile düğün sona erdi.

Bursa’da köy düğünü coşkusu

1 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
2 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
3 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
4 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
5 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
6 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
7 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
8 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
9 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
10 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
11 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
12 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
13 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
14 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
15 / 15

Bursa’da köy düğünü coşkusu

Bursa’da köy düğünü coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.