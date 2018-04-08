Bursa’da köy düğünü coşkusu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında Köy Düğünü etkinliği gerçekleştirdi. Düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Köy Düğünü etkinliğine Dürdane ve Gündoğdu Mahalleleri ev sahipliği yaptı. Dürdane Mahallesi meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Gelini evinden çıkartarak ata bindiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düğünün yapılacağı Gündoğdu Mahallesi’ne götürdü.

Düğün konvoyunun Gündoğdu Mahallesi’ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Düğün konvoyunu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşılayan mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Dündar, gençlerle birlikte çiftetelli oynamayı ihmal etmedi.

Nikah sonrası damat köy meydanında sandalyeye oturtularak damat tıraşı yapıldı. Damat tıraşının yapıldığı esnada arkadaşları tarafından yüzünün tamamına tıraş köpüğü sürüldü. Ardından damadın dudaklarına ruj sürülürken, ağzına da emzik verildi. Damat ve arkadaşları bu şekilde harmandalı oynadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizim köylerimiz Bursa ile bütünleşmiş. Bütünleşirken de bazı gelenekleri unutmaya başladık. Bu düşünce ile kitap yazarak, köydeki gelenekleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Artık bu düğünler olmuyor. Köydeki kardeşlerimiz bile gidip Bursa’da düğün yapıyor. Biz bundan sonra bu düğünleri köy meydanında yapın diyoruz. Eskiden nasıl yapıyorsanız yine öyle yapın. Biz onun için buradayız. Bugün en güzel tarafı herkesin burada olmasıdır. Hep beraber bu güzelliği yaşayacağız. Bu güzelliğimiz kardeşliğimiz bugüne mahsus olmasın, bundan sonraki süreçte de daim olsun” diye konuştu.

Kalabalığın çiftetelli oynaması ile düğün sona erdi.