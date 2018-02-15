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Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

BDT, "Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı" ve "Köprüdeki Adam" oyunlarını sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı" ve "Köprüdeki Adam" oyunlarını izleyicilerle buluşturacak.

Rajiv Joseph'in yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçeye çevirdiği "Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı" oyununu Barış Erdenk yönetiyor. Eserin ışık tasarımı Zeynel Işık, dekoru Kerem Çetinel, kostümleri Funda Karasaç, müzikleri de Gürkan Çakıcı'ya ait.

Taner Turan, Diyar Gönülalçak, Erdem Erdoğan, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Salih Cem Şener, Acan Ağır Aksoy, Cansu Yılmaz, Ayşe Dinç ile Nergiz Acar'ın rol aldığı oyunda, Amerika'nın Irak'ı işgali sırasında, 2003'te yaşanan gerçek bir olay ele alınıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün ve yarın saat 20.00'de, 17 Şubat Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek.

- Köprüdeki Adam

Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Ezgi Yentürk, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostüm tasarımını da Gözde Yavuz yapıyor.

Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyunda, bir gazeteciyle sıradan bir adam arasında yaşananlar ile insana ait "öz" ve onu kuşatarak görünmez hale getiren tüm yanılgılar anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 17 Şubat'ta Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

- Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Şehir Tiyatrosu ise J. P. Sartre'ın yazdığı ve Altuğ Görgü'nün yönettiği "Troyalı Kadınlar" oyununu sahneleyecek. Oyunun şiirleri Füruğ Ferruhzad'ın imzasını taşıyor.

Oyunda, yaklaşık 10 yıl sürdüğü tahmin edilen Truva Savaşı'nın ardından yaşanan olaylar ele alınıyor. Troya Atı'nın şehre sokulmasıyla Troya halkının büyük bir kırımla karşı karşıya kalması, erkeklerin katledilmesi sonucu geriye kalan kadınların Yunanistan'a götürülmek üzere tutsak edilmesi anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) bugün ve yarın saat 20.00'de, 17 Şubat Cumartesi günü de 14.00'te sahneye konulacak.

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