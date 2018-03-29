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Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

BDT "Bana Mastikayı Çalsana" ve "Bağdat Hayvanat Bahçesi'ndeki Bengal Kaplanı" oyunlarını sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "Bana Mastikayı Çalsana" ve "Bağdat Hayvanat Bahçesi'ndeki Bengal Kaplanı" oyunlarını sanatseverler ile buluşturacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununun dekorunu Tayfun Çebi, kostümlerini Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık yaptı.

Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün, yarın ve 31 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- "Bağdat Hayvanat Bahçesi'ndeki Bengal Kaplanı"

Rajiv Joseph'in yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçe'ye çevirdiği "Bağdat Hayvanat Bahçesi'ndeki Bengal Kaplanı" oyununu Barış Erdenk yönetiyor.

Işık tasarımı Zeynel Işık, dekoru Kerem Çetinel, kostümleri Funda Karasaç, müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait oyunda Taner Turan, Diyar Gönülalçak, Erdem Erdoğan, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Salih Cem Şener, Acan Ağır Aksoy, Cansu Yılmaz, Ayşe Dinç ile Nergiz Acar rol alıyor.

Oyunda, Amerika'nın Irak'ı işgali sırasında, 2003'te yaşanan gerçek bir olay ele alınıyor.

Oyun, 3 ve 4 Nisan'da saat 20.00'de AVP Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

- Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Bursa Şehir Tiyatrosu da Nikolay Gogol'un yazdığı, Koray Karasulu'nun Türkçeye çevirdiği ve Ertan Akman'ın yönettiği "Evlenme" oyununu sahneleyecek.

Oyunun dekorunu Murat Şimşek, kostümünü Akın Tezer Tunalı hazırlarken, ışık tasarımını Zeynel Işık yaptı. Oyuncu kadrosu 10 kişiden oluşan eserde, çöken soylular sınıfıyla yükselen burjuva sınıfının çatışması eğlenceli bir evlenme hikayesiyle ele alınıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezinde bugün ve yarın saat 20.00'de, 31 Mart Cumartesi günü de 14.00'te sahneye konulacak.

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Bursa Devlet Tiyatrosu Bursa Şehir Tiyatrosu Bursa'da kültür sanat

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