Bursa'da kumar operasyonu

Bursa'da para karşılığı tombala oynayan ve oynatan 68 kişiye 17 bin 612 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar ve para karşılığı tombala oynatılan 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 şüpheli hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yaptı. Kumar ve para karşılığı tombala oynayan ve oynatan 68 kişiye toplam 17 bin 612 lira ceza verildi, tombala makineleri ve oyun kartlarına el konuldu.

