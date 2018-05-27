Bursa'da kuvvetli yağış

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Bursa-Yalova karayolunun bazı bölgelerinde meydana gelen su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi, uzun araç kuyrukları oluştu.
Alınan bilgiye göre, kentte üç gündür aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Gemlik ilçesinde öğleden sonra görülen kuvvetli yağış farklı noktalarda taşkınlara yol açtı.
Yüksek bölgelerden toprak taşıyan suların rögarları tıkaması sonucu, Bursa-Yalova karayolunun geçtiği Gemlik'in Dörtyol mevkisi ve ilçe terminali arasındaki bölümünde yoğun su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamaya neden olan bu durum, sürücülere zor anlar yaşattı. Büyük bölümü yarıya kadar su altında kalan araçlar ilerlemekte güçlük çekince, uzun kuyruklar oluştu.
Belediye ekiplerinin yoldan su tahliyesi ile rögarları açma çalışmaları sürüyor.
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