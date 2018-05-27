HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'da kuvvetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Bursa-Yalova karayolunun Gemlik ilçesi bölümde oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Bursa-Yalova karayolunun bazı bölgelerinde meydana gelen su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi, uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, kentte üç gündür aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Gemlik ilçesinde öğleden sonra görülen kuvvetli yağış farklı noktalarda taşkınlara yol açtı.

Yüksek bölgelerden toprak taşıyan suların rögarları tıkaması sonucu, Bursa-Yalova karayolunun geçtiği Gemlik'in Dörtyol mevkisi ve ilçe terminali arasındaki bölümünde yoğun su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamaya neden olan bu durum, sürücülere zor anlar yaşattı. Büyük bölümü yarıya kadar su altında kalan araçlar ilerlemekte güçlük çekince, uzun kuyruklar oluştu.

Belediye ekiplerinin yoldan su tahliyesi ile rögarları açma çalışmaları sürüyor.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar varİstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var
Gazeteci- yazar Ali Abalı, Fethiye'de son yolculuğuna uğurlandıGazeteci- yazar Ali Abalı, Fethiye'de son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşırı yağış Bursa Gemlik kapandı yol

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.