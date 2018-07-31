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Bursa'da lokantada bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Bursa'da lokantada bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir lokantada çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Rüstem Z, (41) Çarşamba Mahallesi Darmstad Caddesi'ndeki Hulusi B'ye (60) ait lokantaya geldi.

Buradaki yemekleri beğenmeyerek çalışanlara küfrettiği öne sürülen Rüstem Z. ile Hulusi B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rüstem Z, bıçakla Hulusi B. ve onları ayırmaya çalışan 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği Rüstem Z, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ve motosikletli Yunus timleri tarafından kurtarıldı.

Rüstem Z. gözaltına alındı.

Karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hulusi B. ile diğerleri, Bursa ve Çekirge devlet hastanelerine kaldırıldı.

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bıçaklı kavga Bursa lokanta osmangazi ilçesi

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