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Bursa'da mahkumlara af için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

BURSA'da bir araya gelen 'Dünya İslam Kardeşliği' üyeleri, hapishanelerde bulunan mahkumların affedilmesi için imza kampanyası başlattı.

Mehmet İNAN/BURSA(DHA) BURSA'da bir araya gelen 'Dünya İslam Kardeşliği' üyeleri, hapishanelerde bulunan mahkumların affedilmesi için imza kampanyası başlattı. Bursa'da cuma namazının ardından Orhangazi Parkı'nda toplanan vatandaşlar, tutuklu bulunan mahkumların tahliye edilmesi için imza attı. Hapishanelerde tutuklu bulunan terör, uyuşturucu, cinsel istismar gibi suçlar haricinde tutuklu bulunanların affı için imza kampanyası başlattıklarını belirten Dünya İslam Kardeşliği Başkanı Selçuk Göksu, insanın hatasız bir varlık olmadığını ifade ederek, "Cezaevlerinde çocuklarıyla yatan nice kadınlar var. Bilgisizce yapmış oldukları hataları özgürlüklerinden mahrum kalarak çekmektedir. Türkiye'nin dört bir yanındaki mahkumların ailelerine çağrıda bulunuyoruz. Gerekli izinleri alarak bizler gibi imza toplasınlar. Teröristlerin sözcülüğünü yapan, onlara her türlü desteği veren, terörist liderleriyle dağlarda boy boy fotoğrafları olan Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması için kampanya başlatıyorsa, bizler de devletine hiçbir zaman ihanet etmemiş kişilerin affı için imza atmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız dedi. Konuşmaların ardından vatandaşlar imza atarak kampanyaya destek verdi.

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