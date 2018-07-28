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Bursa'da makara imalathanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 20:05 | Son Güncelleme

Bursa'da makara imalathanesinde yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde makara üretimi yapan bir imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yörükali Mahallesi'ndeki İsmet Sivritepe'ye ait makara üretimi yapan imalathanede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede imalathaneyi sardı.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve Mudanya Belediyesinin su tankeri ile müdahale edilen yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında, imalathanede bulunan makaralar ile bir forklift aracı ve bazı küçük iş aletleri kullanılamaz hale geldi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, gazetecilere, can kaybının olmamasına sevindiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya yangın

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