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Bursa'da mühürsüz çuvalla oy taşıma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde sayımı tamamlanan oyların mühürsüz çuvallara konularak getirildiğini öne süren bir grup, İlçe Seçim Kurulu önünde toplandı. Oyları getirenlerden bir kişi tartaklanırken, polis, Seçim Kurulu'na girmek isteyen kalabalığa izin vermedi.

Bursa'da mühürsüz çuvalla oy taşıma iddiası

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde sayımı tamamlanan oyların mühürsüz çuvallara konularak getirildiğini öne süren bir grup, İlçe Seçim Kurulu önünde toplandı. Oyları getirenlerden bir kişi tartaklanırken, polis, Seçim Kurulu'na girmek isteyen kalabalığa izin vermedi.
Merkez Yıldırım ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na getirilen oyların mühürsüz çuvallara konulduğunu öne süren kalabalık, içeri girmek istedi. Polisin izin vermediği kalabalık bu sırada benzer şekilde oy getirdiği öne sürülen bir kişiyi tartakladı. Kalabalığın artması üzerine İlçe Seçim Kurulu'nda polis aldığı önlemleri artırdı. Bu arada yolu ulaşıma kapatan gruptakilerle polis arasında tartışmalar yaşandı.
Merkez Yıldırım ilçesinde 1252 sandıkta oy kullanıldığı öğrenildi.

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Bursa'da mühürsüz çuvalla oy taşıma iddiasıBursa'da mühürsüz çuvalla oy taşıma iddiası

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