Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Müzeyyen Senar'ın iz bırakan şarkılarına yer verilen "Müzeyyen" müzikali, sanatçı Şevval Sam'ın yorumuyla Bursa'da sahnelendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Figen Şakacı'nın kaleme aldığı müzikalin yönetmenliğini ise Engin Alkan üstlendi.
Gecede, Müzeyyen Senar'ın 84 yıllık sanat hayatında, unutulmaz eserleri ve sanatçının hayatından önemli kesitler Fahrettin Yarkın'ın müzikleriyle sahneye taşındı.
Şevval Sam'ın seslendirdiği Müzeyyen Senar şarkılarına müzikseverler zaman zaman eşlik etti.
Müzikalin sonunda Bursalı sanatseverler Şevval Sam'ın sahne performansını uzun süre ayakta alkışladı.
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