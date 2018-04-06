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Bursa'da "Notalar Engel Tanımaz" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Limak Enerji Halk Müziği Korosunca verilen konserin geliri, Bursa Engelliler Federasyonuna bağışlandı

Limak Enerji Halk Müziği Korosu, engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla "Notalar Engel Tanımaz" adlı konser düzenledi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezindeki konserin şefliğini Ümit Akkuş yaptı.

Limak Enerji çalışanlarıyla engelli müzisyenlerden oluşan koro, sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Yaklaşık 3 ay süren provayla konsere hazırlanan 20 kişilik koro, farklı yörelere ait Türk halk ve sanat müziği eserlerini, engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla okudu.

Koronun konuk sanatçısı Gülay ise "Sen Gelmez Oldun", "Sarı Gelin" ve "Ahirim Sensin" gibi sevilen ezgileri seslendirdi.

Konserden elde edilen gelir, Bursa Engelliler Federasyonuna bağışlandı.

Etkinliğin sonunda destek veren kurumlara plaket verildi.

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