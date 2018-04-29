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Bursa'da öğretmenin öğrencilerini taciz ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören bir kız öğrenci, öğretmeni A.A.K'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı.

Bunun üzerine aile, öğretmen A.A.K, hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın duyulmasının ardından aynı okuldan başka bir öğrencinin velisi de emniyete giderek öğretmenin kızını taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekiplerce gözaltına alınan öğretmen emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.

Öğretmen A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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2 kız öğrenci Bursa Gemlik öğretmen taciz iddiası

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