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Bursa'da orman yangını (8)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

VALİ KÜÇÜK: İLK BELİRLEMELERİMİZ SABOTAJ DEĞİL Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Vali Küçük, “Yangının değişik yerlerde olmasının nedeni rüzgardan yaşanan sıçramalar.

VALİ KÜÇÜK: İLK BELİRLEMELERİMİZ SABOTAJ DEĞİL
Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Vali Küçük, “Yangının değişik yerlerde olmasının nedeni rüzgardan yaşanan sıçramalar. 200-300 dönümlük bir alanda yangın var. Alevlere, 6 helikopter, 1 uçak ve yüzlerce arazöz ile müdahale ediyoruz. Niye bu kadar araçla müdahale ediyoruz ? Çünkü, rüzgar şiddetli. Şu anda kontrol altına alındı. Birkaç saat içerisinde duruma hakim olacağız. En büyük yoğunluğu evlerin olduğu bölgelere verdik. Şu anda kişilere ait can kaybı ve mal kaybı yok. Çevre illerden yardım ekipleri geldi. Belediyemizin tüm araçları burada. Karayollarından ve DSİ’nin ekipleri burada. Yerleşim alanlarındaki vatandaşların can güvenliği için çalışıyorlar. Güvenlik ve jandarma ekiplerimiz burada. Çağrışan bölgesinde ağırlıklı çalışılıyoruz. Yangının birkaç yerde başlamasıyla ilgili söylentiler doğru değil. Rüzgarla ilgili sıçramalar var. Tamamen rüzgarla ilgili bir hadise İlk değerlendirmelerimiz sabotaj değildir" dedi.

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