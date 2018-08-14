HABER

Bursa'da otobüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Bölgeye polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracakTrafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracak
Öğretmen adayları, Kapadokya'da buluştuÖğretmen adayları, Kapadokya'da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.