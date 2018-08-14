Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Bölgeye polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

