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Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:29 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (40) idaresindeki 34 J 7303 plakalı otomobil, Gemlik Serbest Bölge girişi mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sıkışan sürücü Yılmaz ve yanında bulunan Murat Yıldız (40), olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Yılmaz ve Yıldız'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

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2 ölü Bursa Gemlik trafik kazası

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