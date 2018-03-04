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Bursa'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Çağatay Çaycı'nın (24) kullandığı 16 F 1670 plakalı otomobil, Veyselkarani Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda, yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki dereye devrildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü ve arkadaşı Yunus Emre Kırlılar (24), dere kenarında kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle yukarı çıkan Çaycı ve Kırlılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların alkollü oldukları öne sürüldü.

Kazanın görgü tanığı Fikret Kış, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin hızlı gittiğini söyledi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten Kış, ''Köprü demirlerini kırarak dereye düştüler. Araç hızlıydı, kendi imkanları ile çıktılar araçtan. Biz de zaten görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik.'' diye konuştu.

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2 yaralı Bursa dereye devrildi otomobil

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