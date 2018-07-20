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Bursa'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:54 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil dereye devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Seyhan (25) idaresindeki 16 NK 431 plakalı otomobil, tarihi Irgandı Köprüsü'nün altındaki yoldan geçtiği sırada yoldan yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan Gökdere'ye devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı araçtaki Ayşe Gül (66) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil daha sonra çekici tarafından dereden çıkartıldı.

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Bursa Dere otomobil Yıldırım

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