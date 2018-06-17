Bursa'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobilin tabela direklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Akın'ın (43) kullandığı 16 KA 919 plakalı kamyonet, Çekirge Caddesi Beşikçiler kavşağında refüjdeki tabela direklerine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü ve zihinsel engelli ağabeyi İbrahim Akın (49), itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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