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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet İnce'nin (27) kullandığı 16 EDV 19 plakalı motosiklet ile Kazım Ç. (23) yönetimindeki 44 PS162 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolu Bakırköy kavşağında çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre savrulan motosiklette bulunan Bayram Yurduseven (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Karacabey trafik kazası

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