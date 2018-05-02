Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet İnce'nin (27) kullandığı 16 EDV 19 plakalı motosiklet ile Kazım Ç. (23) yönetimindeki 44 PS162 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolu Bakırköy kavşağında çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre savrulan motosiklette bulunan Bayram Yurduseven (27) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Aydın'da çiftlikteki iğrenç olayda flaş gelişme... 26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
Lisede kimse yüzüne bakmamıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor
İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı
Gerçek sandığınızdan çok farklı! Bakın bu karenin görünmeyen yüzünde neler oluyormuş
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum