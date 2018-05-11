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Bursa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 02:25 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Merkez Osmangazi ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Turgut C. idaresindeki 16 S 5191 plakalı servis minibüsü, Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde Şahin Kurtuldu yönetimindeki 06 CAG 26 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken serviste bulunan Nurullah Kocabay, Eren D, Emine B. ve Merve Kara ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Şahin Kurtuldu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Servis şoförü Turgut C. gözaltına alındı.

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5 yaralı Bursa otomobil servis minibüsü trafik kazası

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