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Bursa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 01:13 | Son Güncelleme

Kazada 14 koyun telef oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, otomobilin küçükbaş sürüsüne çarpması sonucu 14 koyun telef oldu.

Ahmet Boğa idaresindeki 06 SC 261 plakalı otomobil, Orhaneli-Harmancık Karayolu Eski Danişment Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Aydın'a ait koyun sürüsüne çarptı.

Kazada 14 koyun telef olurken, otomobilde de hasar oluştu.

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14 koyun telef oldu Bursa Orhaneli trafik kazası

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