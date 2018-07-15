Bursa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, otomobilin küçükbaş sürüsüne çarpması sonucu 14 koyun telef oldu.
Ahmet Boğa idaresindeki 06 SC 261 plakalı otomobil, Orhaneli-Harmancık Karayolu Eski Danişment Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Aydın'a ait koyun sürüsüne çarptı.
Kazada 14 koyun telef olurken, otomobilde de hasar oluştu.
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