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Bursa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

Bursa yönüne giden Fırat Subaşı (27) idaresindeki 34 LP 3079 plakalı otomobil, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Karsak kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki İsmail Satı (30) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhangazi şarampol trafik kazası

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