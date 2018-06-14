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Bursa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:33 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kevser Güler'in (48) kullandığı 48 GA 456 plakalı otomobil, Depedevrent-Geçit mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile ablası Şerife Güler (51), 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen sürücü Güler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şerife Güler'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 Ölü 1 Yaralı Bursa trafik kazası

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