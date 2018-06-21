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Bursa'da otomobilin çarptığı tarım işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobilin çarptığı tarım işçisi öldü

Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı tarım işçisi hayatını kaybetti.

Umut K. yönetimindeki 16 ABA 056 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Barakfakih mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Rençber'e (47) çarptı.

Rençber, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Tarım işçisi olduğu öğrenilen Rençber'in yakınları fenalık geçirdi.

Otomobil sürücü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza tarım işçisi

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