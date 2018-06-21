Bursa'da otomobilin çarptığı tarım işçisi öldü

Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı tarım işçisi hayatını kaybetti.
Umut K. yönetimindeki 16 ABA 056 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Barakfakih mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Rençber'e (47) çarptı.
Rençber, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tarım işçisi olduğu öğrenilen Rençber'in yakınları fenalık geçirdi.
Otomobil sürücü gözaltına alındı.
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!
Evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti!
Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt
Gelinlikle eski sevgilisinin düğününü bastı!
İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!
Tansu Çiller'den tartışma yaratacak açıklamalar
İkizler Dubai'yi birbirine kattı!
Akkuyu Nükleer'de büyük şok! Casus çıktı
Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler
Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum