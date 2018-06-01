Bursa'da palet imalathanesinde yangın

Bursa'da, bir palet imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki bir palet imalathanesinin üretim kısmında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler imalathanenin diğer bölümlerinde depolanmış paletlere de sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

