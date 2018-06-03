Bursa'da parti bayrağı asma gerginliği

Bursa'da, stant açan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti üyeleri arasında bayrak asma nedeniyle çıkan kavga, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda seçim standı bulunan her iki parti üyeleri arasında gece yarısından sonra bayrak asma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine meydanda görevli polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.
Olay, bölgeye gönderilen destek ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden yatıştırıldı.
Yaşanan kavgada bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.
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