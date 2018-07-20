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Bursa'da polise bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir polis memuru, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Adliyesi'nden evine gitmek için Bursaray Demirtaşpaşa İstasyonu'na gelen polis memuru Mustafa Tarhan, burada 5-6 kişilik bir grup ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine söz konusu kişiler, Tarhan'a saldırdı.

Darbedilen Tarhan, şüphelilerden biri tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

Tarhan, olayın ardından haber verdiği 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mustafa Tarhan'ın, Bursa Adliyesi'nde koruma polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga

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