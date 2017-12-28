Bursa'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 38 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonu başlattı. Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi. Çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel dökuman ve dijital materyeller ele geçirildi.
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