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Bursa'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 38 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 08:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bursa'da terörle mücadele ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunuğu 38 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonu başlattı. Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi. Çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel dökuman ve dijital materyeller ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa IŞİD

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ÜLKE KAPISIZ EV GİBİ .ORATADOĞUNUN BÜTÜN PİSLİKLERİ BURADA .
sen gel suriyelileri içimeze kadar sok. sonra gel şafak vakti operasyonuymuş işidmiş yok bilmem neymiş diye geri temizle. siz devlet yönetmeyi gram beceremiyorsunuz....
@sedatilhan33 laa dallama sen ne içtin..kafa yapmış sende..aynısından ben de istiyorum..o aslan buraya geleceeeekk..haaahaaahaaa..hakkatten tam MAL mışmısın
@sedatilhan33 buyur sen gel
vurun bunlara
Ulan ne ülke eliyle koymuş gibi buldular....
hastaneye gidiyorsun önünde 100 kişi sıra var 75 i suriyeli eczaneye gidiyorsun aynı bizim askerlerimiz suriyede resmen savaşıyor adamlar yazın kilyosta denize giriyor her kış bi çocuk yapıyor
allah bu suriyeli virüsleri bu ülkenin başına bela edenin belasını versin.
önce al sonra yakala demek akp bunlarlada işi bitmiş galiba:)
kripto israilci ler ülkemizi mahvedecek kendi yandaşlarını niye silahlandiriyorlar savaş çıkacak da o yuzden
Gerçek dinini yaşayan Müslümanları terorist yaftası vurarak mahremlerine giren devlet Allah belanızı verecek inşeallah.
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