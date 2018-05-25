Bursa'da sağanak

Bursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve Uludağ eteklerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle Setbaşı Deresi'ndeki su seviyesi yükseldi.
Sağanak, derede taşkınlara neden oldu.
Dağlardan gelen çamur birikintilerinin de aktığı derenin rengi değişti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, sığınacak yer aradı.
Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum