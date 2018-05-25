Bursa'da sağanak

Bursa'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Nilüfer Çayı'nın taşması sonucu, bir mahallede su baskınları meydana geldi.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nden geçen Nilüfer Çayı, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış nedeniyle taştı.
Yağışın ardından çay havzasında taşkınlar meydana geldi.
Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı.
Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, biriken suları tahliye etmek için çalışıyor.
- Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Nilüfer Çayı'nın taşması, bir mahallede su baskınlarına yol açtı - Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi
Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler
Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum