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Bursa'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Nilüfer Çayı'nın taşması, bir mahallede su baskınlarına yol açtı - Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi

Bursa'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Nilüfer Çayı'nın taşması sonucu, bir mahallede su baskınları meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nden geçen Nilüfer Çayı, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Yağışın ardından çay havzasında taşkınlar meydana geldi.

Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı.

Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, biriken suları tahliye etmek için çalışıyor.

Bursa'da sağanak

- Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Nilüfer Çayı'nın taşması, bir mahallede su baskınlarına yol açtı - Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi

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Bursa'da sağanak

Bursa'da sağanak
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Bursa'da sağanak

Bursa'da sağanak
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Bursa'da sağanak

Bursa'da sağanak
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Bursa'da sağanak

Bursa'da sağanak
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Bursa'da sağanak

Bursa'da sağanak
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Bursa'da sağanak

Bursa'da sağanak
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Bursa sağanak

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