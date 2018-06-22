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Bursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:53 | Son Güncelleme

BURSA'da sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteroloji, yağışların gelecek hafta sonuna kadar aralıklı devam edeceğini duyurdu.
Bursa'da etkili olan sağanakta metrekareye 25 kilo yağış düştü. Bölgesel gerçekleşen yağışlar kent merkezinde etkili olurken, bazı vatandaşların otobüs durakları ve saçaklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştığı, bazıların ise ıslanmaktan kurtulamadığı görüldü.
Bugün aralıklarla devam eden yağışlarda Orhangazi ilçesinde metrekareye 35 kilo yağış düştüğünü belirten Meteoroloji yetkilileri, yağışların bölgesel gerçekleştiğini ve önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

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Bursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktıBursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktıBursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktıBursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı

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