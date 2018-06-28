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Bursa'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 02:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın dağ ilçelerinde bu akşam dolu yağışı etkili oldu.

Bursa'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı etkiledi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'nın dağ ilçelerinde bu akşam dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği uyarısında bulundu.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan yağış, Bursa'nın merkezinde ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla devam etti. Bu gece saatlerinde ise dağ ilçeleri olan Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde de zaman zaman şiddeti artan yağmur ve rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre şiddetli yağışların 1 Temmuz Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

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Bursa'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı etkilediBursa'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı etkiledi

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