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Bursa'da sağanak ve sel yol kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:31 | Son Güncelleme

Bursa-Orhaneli karayolunda sel ve selin sürüklediği taş ile toprak yığınları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Bursa-Orhaneli karayolu sel ile selin sürüklediği taş ve toprak yığınları nedeniyle trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Orhaneli karayolunun, kırsal Doğancı ile Misi mahalleleri arasındaki bölgede, şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi.

Karayolu, sel ve selin sürüklediği taş ile toprak yığınları nedeniyle trafiğe kapandı.

Bölgeye AFAD, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için yoğun şekilde çalışıyor.

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sağanak

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