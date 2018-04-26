Bursa'da 'Science Expo Bilim Festivali' başladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nin heyecanı başladı. Türkiye’nin alanında en büyüğü olma özelliğini taşıyan Science Expo, 29 Nisan Pazar gününü kadar birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğiyle ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla düzenlenen ‘7. THY Science Expo Bilim Festivali’, TÜYAP Fuar Merkezi’nde törenle start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, festivalin değerine işaret etti. Etkinliğin 26-29 Nisan tarihlerinde bilim tutkunlarını bir araya getireceğini söyleyen Başkan Aktaş, yıllar önce ‘Bilim Şenliği’ olarak başlayan organizasyonun bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline geldiğini söyledi.

SİNGAPUR, TAYVAN, SUUDİ ARABİSTAN'DAN KATILIM VAR

Her yıl gelişen ve içeriği daha da zenginleşen festival hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, “Her sene daha fazla atölye çalışması yaparak ve daha fazla öğrencimizi buradan istifade ettirerek yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki bu çalışmanın arkasında büyük emek var. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Koordinatörü Fehim Ferik ve çalışma arkadaşlarına, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu işin en az 4-5 aylık hummalı bir hazırlık süreci var. Nihayetinde de bu güzellikler ortaya çıkıyor. Etkinliğe Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Tayvan ve Suudi Arabistan’dan katılacak ekipler de var. Yurt dışından gelen ekipler, atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileriyle festivale renk katacak” dedi.