Bursa'da ‘Şehrim 2023 Çalıştayı’ yapıldı

BURSA'da, Ak Parti'nin her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen 'Şehrim 2023 Çalıştayı' yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) çalıştaya Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. Yıldırım Beyazıt Salonu’nda bir araya gelen kent dinamikleri ise nasıl bir Bursa görmek istediklerini ifade ederek, Şehrim 2023 projesine kendi istek ve arzularına göre katkılarda bulundu.

“ORTAK AKLIN GÜCÜNE İNANIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şehrim 2023 projesiyle birlikte Bursa’da yaptıkları yatırımların daha etkin bir hal alacağını, belki de kapsamın projeyle birlikte genişleyerek daha verimli bir hizmet ortamının doğacağını ifade etti. Göreve geldikleri günden itibaren Bursa’nın ihyası için fikri ve projesi olan herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Ortak aklın gücüne inanıyoruz. Biliyoruz ki; ortak akılla hareket edersek, öz kaynaklarımızı merkezi hükümetimizden gelen desteklerle birleştirirsek, kısa zamanda Bursa, her vatandaşımızın yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir olacaktır” dedi.

KENT DİNAMİKLERİYLE OMUZ OMUZA

İlçe belediyelerinden Bursa’daki tüm kurum ve kuruluşlara, özel sektörden STK’lara kadar tüm kent dinamikleriyle birlikte hareket ettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Her fırsatta vatandaşlarımız ile buluşarak, onların Bursa’ya dair düşüncelerini alıyor, aslında olması gereken ancak bir türlü hayata geçirilemeyen öncelikli hizmetleri, hemşerilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Ulaşım, sağlık, yönetim, çevre ve enerji gibi başlıklar altında tüm kaynakların etkin yönetildiği, sürdürülebilir kalkınma bazlı, yaşam kalitesi odaklı, rekabetin geliştirildiği bir Bursa hayal ediyoruz. Bu kapsamda yönetim ile vatandaş arasında iletişim kanallarını artırarak, hemşerilemizin yönetime katılımını sağlıyoruz” diye konuştu.

‘YAŞANABİLİR BURSA’ SÜRECİ HIZLANACAK

Konuşmasında Bursa’nın yenilenmeye ihtiyacının bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, göreve başlar başlamaz bu doğrultuda bir acil eylem planı oluşturduklarını ifade etti. Kısa, orta ve uzun vadedeki projeleri bir bir uygulamaya aldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ulaşımdan çevreye, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda Bursa’yı rahatlatmaya çalışıyoruz. Şehrim 2023 projesi kapsamında öne çıkan talep ve hedefleri de inşallah dikkate alarak, Bursamızın daha yaşanılabilir bir şehir haline gelme sürecini hızlandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

2023 HEDEFLERİNE BÜYÜK KATKI

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise yaptığı konuşmada, Şehrim 2023 projesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü kuruluş yıldönümü hedeflerine güçlü bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Bu nedenle işe Osmanlı İmparatorluğu’nun hayallerine başkentlik yapmış bir şehir olan Bursa’dan başlamak istediklerini vurgulayan Karaaslan, “Bursa’nın sesine kulak vermek için buradayız. Bir şehri şehir yapan unsurlar Bursa’da o kadar güçlü ki; buraya katkı sağlamak için buradayız” ifadelerini kullandı.

TALEPLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A İLETİLECEK

Projenin birkaç etaptan oluştuğunu ve ilk etabın ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle’ Ankara’dan Bursa ile Van’a uğurlanan otobüslerle start aldığını hatırlatan Karaaslan, “Otobüslerimizi iki kadim şehrimiz olan Bursa ve Van’a gönderdik. Meydanlarda halkla buluştuk, konuştuk. Onlara şehirleriyle alakalı hayallerini sorduk” açıklamasında bulundu. Projenin ikinci etabı olan çalıştay için Bursa’da olduklarını dile getiren Karaaslan, “Bu buluşmada Bursa’yı temsil eden katılımcılarla şehrimizi masaya yatıracağız. Bursa’nın röntgenini çekeceğiz. Bu etabın devamında İstanbul ya da Almanya’da yaşayan bir Bursalının şehri ile ilgili düşüncelerini öğreneceğiz. Son etapta da akademik bir kurul tarafından tüm verileri değerlendirerek, oluşturulacak raporu ‘gereği yapılmak üzere’ Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da projenin Bursa’dan başlaması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

