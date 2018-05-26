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Bursa'da sel nedeni ile ormanda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

BURSA'da sel baskını nedeniyle ormanda mahsur kalan 77 yaşındaki Bahir Ercan’ı, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

BURSA'da sel baskını nedeniyle ormanda mahsur kalan 77 yaşındaki Bahir Ercan’ı, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde oturan Bahir Ercan, dün akşam saatlerinde Uludağ'ın eteklerindeki Maksem Deresi Gökdere Boğazı'na gezmeye çıktı. Ercan, şiddetli yağış nedeniyle ormanda mahsur kaldı. Dönmek isteyen Ercan, daha önce geçiş yaptığı asfalt yolun sel sularıyla kaplı olduğunu görünce cep telefonuyla polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri de AFAD ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Ekipler, derinilğini ağaç dalları ile ölçdükleri dere yatağına taşlar koyarak geçişi kolaylaştırıp mahsur kalan Bahir Ercan’a ulaştı. Kurtarılan yaşlı adam sedyeye alınarak ekiplerce ambulansa taşındı.

Görüntü dökümü
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Yaşlı adamın ormanlık alanda bulunması
AFAD ekiplerinin yardım etmesi
Yaşlı adamın taşınması
Ambulansa konulması
AFAD ekipleri dereyi ağaç ile ölçüp taş atıp doldurduktan sonra yaşlı adamı getirmesi

Haber - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, (DHA)

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